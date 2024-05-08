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Rakam öyle böyle değil! Galatasaray, şampiyon olursa köşeyi döndü

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Süper Lig'de şampiyonluğa doğru ilerleyen Galatasaray'ın, şampiyon olması halinde kasasına koyacağı rakam belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk durumunda yaklaşık 250 milyon lira gelir elde edecek.

Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğun favorisi olan Galatasaray'ın mutlu sona ulaşması halinde kasasına koyacağı net rakam belli oldu.

250 MİLYON LİRA KAZANACAKLAR

Ligin 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ise sahasında Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. İki müsabakanın sonucuna göre sarı-kırmızılı ekip, 2023-2024 sezonunda şampiyonluğunu ilan edebilir. Galatasaray, Süper Lig'de mutlu sona ulaşması halinde 250 milyon liraya yakın bir geliri kasasına koyacak.

Şu ana kadar yaklaşık 200 milyon lira kazanan Galatasaray, şampiyon olması durumunda da 40 milyon liraya yakın gelir elde edecek. Sarı-kırmızılı ekip, kalan 3 maçı da kazanırsa 7 milyon 464 bin lira daha alacak. Galatasaray'ın bu primleri alması durumunda toplam geliri 243 milyon 779 bin liraya çıkacak.

Haberler.com / Kaan Güler - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (7)

İnanç Taşdemir:

8 milyon Euro bile değil bu kulüpler nasıl var olacak Avrupa takımlarına karşı mücadele edecek

158
7
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Uğur:

Çılgın gelir derken 250 m € Euro herhalde Türk lirası ise eğer 7 milyon Euro yapıyor bi futbolcunun yıllığı değil

112
4
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DEVLET BAŞA:

köşeyi döndü dediği rakam icardi nin yıllık maaşı

90
6
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Haber insanı:

icardi nin 1 yıllık maaşı bile değil

62
4
yanıtYanıtla
SAVAŞ YILDIRIM:

yılbaşı ikramiyesinden az yazık gerçekten bu kadar mı??

25
1
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Serkan GÜNGÖREN:

250 MİLYON EURO YAZACAK DİYE BEKLİYORDUM 250 MİLYON TL MİŞ DÜNYA ÜZERİNDE Kİ EN DEĞERSİZ PARA BİRİMİNDEN BİRİ

16
2
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Serkan GÜNGÖREN:

BU ARADA 250 MİLYON 4 KİŞİLİK BİR AİLE İÇİN İYİ PARA

17
0
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