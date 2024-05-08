Rakam öyle böyle değil! Galatasaray, şampiyon olursa köşeyi döndü

Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğun favorisi olan Galatasaray'ın mutlu sona ulaşması halinde kasasına koyacağı net rakam belli oldu.

250 MİLYON LİRA KAZANACAKLAR

Ligin 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ise sahasında Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. İki müsabakanın sonucuna göre sarı-kırmızılı ekip, 2023-2024 sezonunda şampiyonluğunu ilan edebilir. Galatasaray, Süper Lig'de mutlu sona ulaşması halinde 250 milyon liraya yakın bir geliri kasasına koyacak.

Şu ana kadar yaklaşık 200 milyon lira kazanan Galatasaray, şampiyon olması durumunda da 40 milyon liraya yakın gelir elde edecek. Sarı-kırmızılı ekip, kalan 3 maçı da kazanırsa 7 milyon 464 bin lira daha alacak. Galatasaray'ın bu primleri alması durumunda toplam geliri 243 milyon 779 bin liraya çıkacak.