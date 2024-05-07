Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Fenerbahçeli taraftarlar alınacak mı? Derbi ne zaman oynanacak?

Şampiyonluk yarışının kıyasıya devem ettiği Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için taraftar kararı verildi. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Fenerbahçeli taraftarlar alınacak mı? Derbi ne zaman oynanacak?

GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Ezeli rakipler arasında 19 Mayıs'ta Rams Park Stadı'nda oynanacak ve nefes kesecek maçın saati henüz belli değil.

SÜPER LİG'DE PUAN FARKI KAÇ?

Trendyol Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken puan farkı 6'ya yükseldi. Galatasaray'ın kazandığı haftada 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

GÜNCEL PUAN DURUMU

1- Galatasaray: 35 maç-96 puan

2- Fenerbahçe: 35 maç- 90 puan