Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Fenerbahçeli taraftarlar alınacak mı? Derbi ne zaman oynanacak?
Ülkemizin en büyük futbol rekabetlerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yaklaşıyor. Ancak derbiye Fenerbahçeli taraftarların alınıp alınmayacağı konusu belirsizliğini koruyor. Taraftarların stadyumda olup olmayacağı konusu, hem maçın atmosferini hem de güvenlik önlemlerini doğrudan etkileyecek bir durum. Bu konuda resmi bir açıklama bekleniyor.
Şampiyonluk yarışının kıyasıya devem ettiği Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için taraftar kararı verildi. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Fenerbahçeli taraftarlar alınacak mı? Derbi ne zaman oynanacak?
GALATASARAY- FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?
Ezeli rakipler arasında 19 Mayıs'ta Rams Park Stadı'nda oynanacak ve nefes kesecek maçın saati henüz belli değil.
SÜPER LİG'DE PUAN FARKI KAÇ?
Trendyol Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken puan farkı 6'ya yükseldi. Galatasaray'ın kazandığı haftada 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.
GÜNCEL PUAN DURUMU
1- Galatasaray: 35 maç-96 puan
2- Fenerbahçe: 35 maç- 90 puan