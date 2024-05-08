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Satın alma opsiyonunu kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor

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Galatasaray, Chelsea'den kiraladığı ve son haftalarda form grafiği ile dikkat çeken Faslı yıldız Hakim Ziyech'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullandı. Chelsea, Ziyech'in transferini onaylayan belgeyi Galatasaray'a iletti ve futbolcunun sarı-kırmızılı takımda kalacağı kesinleşti.

Süper Lig devi Galatasaray, Hakim Ziyech'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullandı. Chelsea, Faslı yıldızın transferini onaylayan belgeyi sarı-kırmızılılara iletti. Ziyech, Galatasaray'da kalacak.

BONSERVİSİNİ ALDILAR

Galatasaray, Faslı yıldızı sezon başında bedelsiz satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar, Ziyech'in sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu devreye soktu ve yıldız futbolcunun sözleşmesi uzadı. Chelsea de Hakim Ziyech'in transferini onaylayan belgeyi Galatasaray'a iletti ve Faslı futbolcunun gelecek sezon sarı-kırmızılı takımda kalacağı kesinleşmiş oldu.

12 GOLE KATKI SAĞLADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hakim Ziyech için Sivasspor karşılaşmasının ardından, "Tek haftalık maçlara döndük. Oyuncularımızı daha iyi hazırlayabiliyoruz. Hakim'in zaman zaman sakatlık problemi oldu. Şu anda çok iyi durumda. Maçın büyük kısmını götürüyor. Hem sarı kart sınırında olması hem de sakatlıktan korktuğumuz için bazen erken çıkarıyorum. Hakim bizim oyuncumuz. Önümüzdeki sezon bizimle olacak. Transfer dönemi ne olacağını bilemem ama performansı ve taraftarlarla olan birlikteliği yukarı çıkacak. Bizim için önemli ve değerli bir oyuncu. Devam etmek istiyoruz." demişti. Galatasaray'da bu sezon 21 maçta süre bulan Hakim Ziyech, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor

Hakim Ziyech Galatasaray Chelsea Hakim Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (7)

Bilal Yildiz:

Haberi yapan arkadas bonservis bedeli nerede? Boyle haber olmaz ama

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DEMOKRAT:

bonservis bedeli yok da o yüzden.

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Oliver:

Bedelsiz satın alma opsiyonu var, alırken çok sakatlık geçirdiği ve formsuz olduğu için. Chelsea'nin ne işine yarıyor diyorsanız; yüklü bir maaştan kurtuluyor ki vergileri de hesaba kattığınızda 8-9 milyon euro'ya kadar çıkıyor senelik bedeli Chelsea için.

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Veysel null:

inşallah bu sefer şampiyonlar Ligi'nde dişimize göre rakipler gelir de çeyrek final hatta yarı final görürüz

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Veysel null:

mesela bu sene bize Napoli feyenoord Porto gelseydi gruptan çıkmıştık şampiyonlar Ligi'nde

yanıt4
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Marta Klein:

Fenerbahçe gelse yeter ??

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Siranuş Nermer:

hakimlikmi yapmış bu ziyech?

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