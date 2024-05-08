GALATASARAY, ZAHA'YI GÖNDERİYOR MU? Okan Buruk kararını verdi: ZAHA TRANSFER Mİ OLUYOR? #9917

WİLFRİED ZAHA TRANSFER Mİ OLUYOR? Galatasaray'ın transfer gündemi hareketli.Son haftalarda forma şansı bulamayan Zaha için Galatasaray yönetimi son kararını verdi. Fildişi Sahilli oyuncunun kulüpten ayrılacağı ve gelecek tekliflere açık olduğu iddia edildi.GALATASARAY, ZAHA'YI GÖNDERİYOR MU? Okan Buruk kararını verdi: ZAHA TRANSFER Mİ OLUYOR? İşte ayrıntılar...

ZAHA TRANSFER Mİ OLUYOR?

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Büyük maç öncesi her iki takım da hazırlıklarını sürdürüyor. Trendyol Süper Lig'in heyecan verici mücadelesinde Galatasaray, Karagümrük'ün zorlu deplasmanına çıkacak. Karagümrük'e konuk olacak Galatasaray, lig sıralamasındaki konumunu güçlendirmek için mücadele edecek.

Galatasaray, düşme hattında bulunan rakibini mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, zorlu mücadelede rakiplerini yenerek lig sıralamasındaki yerlerini daha da sağlamlaştırmak istiyor.

ŞAMPİYONLUĞA YAKIN

Galatasaray, Fenerbahçe'nin olası bir puan kaybında kendi maçını kazanarak şampiyonluğunu ilan etme şansına sahip. Bu büyük fırsatla birlikte, Sarı-kırmızılılarda geleceğe yönelik transfer çalışmaları da hız kazanmış durumda. Kulüp, hem mevcut sezondaki hedefleri için yoğun bir mücadele verirken hem de gelecek sezonun kadrosunu güçlendirmek için planlarını sürdürüyor.

Son haftalarda forma şansı bulamayan Zaha için Galatasaray yönetimi son kararını verdi. Fildişi Sahilli oyuncunun kulüpten ayrılacağı ve gelecek tekliflere açık olduğu belirtildi. Bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Zaha için Sarı-kırmızılılar, transfer sürecinde kolaylık sağlayacak ve gelecek teklifleri değerlendirecek.

ZAHA BU SEZON NE YAPTI?

31 yaşındaki oyuncu bu sezon 27 maçta forma giydi ve bu maçlarda 9 gol atıp 3 asist yaparak önemli bir katkı sağladı. Zaha'nın, Sarı-kırmızılılarla 2026 yılına kadar devam eden bir sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.