Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
Nefes kesen Süper Lig'de son düzlüğe girilirken, Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri merak konusu oldu. Konyaspor karşısında 2 puan kaybeden Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ve Konyaspor maçlarında puan kaybı yaşaması ve Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray'ı deplasmanda yenmesi gerekiyor. Galatasaray, ligde kalan 3 haftada 4 puan alması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek.
Dün akşam oynanan Konyaspor maçında deplasmanda 2 puan bırakarak şampiyonluk yolunda ağır yara alan ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya yükselten Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Tüm ihtimalleri sizin için derledi.
GALATASARAY BÜYÜK AVANTAJ SAĞLADI
Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında 2 puan kaybetmesinin ardından Galatasaray şampiyonluk büyük avantaj sağladı. Galatasaray, 96 puanla 90 puana sahip olan Fenerbahçe'nin 6 puan önünde Süper Lig'in son 3 haftasına girdi.
Fenerbahçe'nin kalan maçları;
- Fenerbahçe-Kayserispor,
- Galatasaray-Fenerbahçe
- Fenerbahçe-İstanbulspor
Galatasaray'ın kalan maçları;
- Karagümrük-Galatasaray
- Galatasaray-Fenerbahçe
- Konyaspor-Galatasaray
ARADA 6 PUAN FARK VAR
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı bitime 3 hafta kala 6'ya çıktı. Sarı-kırmızılılar, ligde kalan 3 haftada 4 puan alması halinde 24. şampiyonluğunu elde edecek.
FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Sezona büyük umutlarla başlayan ve son haftalarda kritik puan kayıpları yaşayarak şampiyonluk yolunda ağır yara alan sarı-lacivertlilerin şampiyon olması için Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ve Konyaspor maçlarında puan kaybı yaşaması ve Fenerbahçe'nin derbide Galatasaray'ı deplasmanda yenmesi gerek. Fenerbahçe kalan 3 haftada tüm maçlarını kazanması ve Galatasaray'ın 1 mağlubiyet daha alması halinde Fenerbahçe şampiyon olacak.