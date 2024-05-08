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Mauro Icardi: Galatasaray'ın şampiyon olacağına inanıyorum

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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi. Icardi, 70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için düzenlenen törende konuştu ve geçen sezonki başarılarının gurur verici olduğunu belirtti. Ayrıca, kalan maçlara odaklanarak adım adım ilerlemeleri gerektiğini vurguladı. Türkiye'de çocukların kendisini örnek aldığını ve onlara dokunmanın önemli olduğunu da ifade etti.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.

Icardi, 70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için Volkswagen Arena'da düzenlenen törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yılın sporcusu ödülünün sahibi olan 31 yaşındaki santrfor, "70 yıldır yapılan böyle büyük bir organizasyonda ödüle layık görüldüğüm için teşekkür ediyorum. Geçen sezon şampiyon olduk. Harika bir sezon geçirdik. Bu sezon da inşallah şampiyon olacağız. Yaptığımız şeylerle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Ligde kalan 3 haftanın önemine dikkati çeken Mauro Icardi, "Her maçın ayrı önemi var. Adım adım gitmemiz gerekiyor. VavaCars Fatih Karagümrük maçını da kazanmalıyız. Sonra Fenerbahçe derbisi için hazırlanacağız. O karşılaşmayı da kazanmak için sahaya çıkacağız." diye konuştu.

İki sezondan bu yana kariyerini sürdürdüğü Türkiye'de çocukların kendisini örnek almasıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Icardi, "Çocuklara da dokunuş yapıyor olmamız çok önemli. Futbol herkesin ruhunu harekete geçiren bir şey. Sahada yaptığım şeylerle çocuklara örnek olabilmek çok önemli. Yaptığımız şeyleri gören çocukların da hayalleri büyüyor. Onlar da büyük başarılara imza atacak ve biz de bununla gurur duyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

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