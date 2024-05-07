Üye Girişi
Haberler

Galatasaray'a geri mi dönüyor? Zaniolo'nun menajeri kapıyı açık bıraktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, futbolcunun geleceği hakkında konuştu. Vigorelli, Zaniolo'nun Premier Lig'deki deneyimini "harika" olarak nitelendirdi ancak devam edip etmeyeceğinin kesin olmadığını ifade etti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, açıklamalarda bulundu.

"DEVAM EDİP ETMEYECEĞİ KESİN DEĞİL"

Futbolcunun durumu hakkında konuşan menajer, "Sezonu iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Premier Lig harika bir deneyimdi ancak devam edip etmeyeceği kesin değil. Sezon sonuna ve hemen arkasından başlayacak Avrupa Şampiyonası'na konsantre olacak. Ardından neler olacağını göreceğiz" dedi.

Galatasaray'a geri mi dönüyor? Zaniolo'nun menajeri kapıyı açık bıraktı

"BU SEZON HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"

Zaniolo'nun geleceği hakkında da açıklamalarda bulunan Vigorelli, "Bu sezon biraz hayal kırıklığı oldu. Ancak geçen yılki heyecan verici zaferden sonra bir düşüş normal karşılanabilir. Bunu gelecek sezon telafi edecekler. Güzel bir keşif. Önemli bir gelişim potansiyeli olan ve harika bir geleceği olacak bir oyuncu olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a geri mi dönüyor? Zaniolo'nun menajeri kapıyı açık bıraktı

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor

Trendyol Süper Lig Aston Villa FC Nicolo Zaniolo Galatasaray Vigo Spor Haberler

500

Yorumlar (1)

Ali :

Kadro derinliği açısından değerlendirilebilir. Güzel bir haber.

9
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title