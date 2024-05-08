Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı

Brezilya Serie B ekiplerinden Amazonas'ta forma giyen 37 yaşındaki futbolcu Jo Alves, ülkesinde tutuklandı. Alves, ülkemizde bir dönem Galatasaray forması da giymişti.

OTOBÜSLE MAÇA GİDERKEN TUTUKLANDI

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Jo Alves'in formasını giydiği Amazonas takımının otobüsü Ponte Preta maçı için stadyuma hareket etti. Brezilya polisi, yolda otobüsü durdurarak 37 yaşındaki futbolcuyu gözaltına aldı.

GECEYİ KARAKOLDA GEÇİRDİ

Alves gece boyunca karakolda tutulurken Avukat Artur Eugenio Matias bir açıklama yaptı. Matias yaptığı açıklamada, "Bahia eyaletindeki bir şehirde oldukça küçük bir borç için tutuklama emri çıkarılmış" ifadelerini kullandı. Bu haberin ardından Jo Alves'in eski eşi sosyal medya hesabından "Bir gün av için, bir diğer gün avcı için" şeklinde bir paylaşım yaptı.

ESKİ EŞİNE NAFAKA ÖDEMİYOR

6'sı evlilik dışı olmak üzere 8 çocuğu bulunan Jo Alves, eski eşi Maiara Quiderolly'den olan Joao Gabriel isimli oğlu için nafaka ödemesini düzenli yapmıyordu. Quiderolly ise bu konudan sık sık paylaşımlar yapıyordu. Tecrübeli forvet, eski eşinin şikayette bulunması sebebiyle Brezilya polisi tarafından tutuklandı.

KARİYERİ

2006 yılında 5 milyon euro karşılığında CSKA Moskova'ya transfer olan Jo Alves, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Manchester City, 24 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Alves'ten beklediği verimi alamadı ve çeşitli takımlara kiraladı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Jo Alves, 2009/2010 sezonunun devre arasında Galatasaray'a kiralandı. Alves, sarı-kırmızılı takımla sahaya çıktığı 15 karşılaşmada 3 kez gol sevinci yaşarken 2 kez de asist yaptı. Golcü futbolcu, sezon sonunda ise Manchester City'e geri dönmüştü.