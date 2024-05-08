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Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı! Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı

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Fenerbahçe'de 25 gün önce menisküsünden ameliyat olan Jayden Oosterwolde, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Oosterwolde'nin Kayserispor maçında kadro olma ihtimali bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde teknik heyet ve sağlık ekibi, futbolcunun durumunu değerlendirip son kararı verecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve menisküsünden 25 gün önce ameliyat olan Jayden Oosterwolde'den sevindiren haber geldi.

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ANTRENMANIN TAMAMINDA TAKIMLA ÇALIŞTI

1 ay dolmadan geri dönen Jayden Oosterwolde, bugünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Oosterwolde'nin Kayserispor'a karşı kadroda olma ihtimalinin bulunduğu, teknik heyet ve sağlık ekibinin futbolcunun durumunu değerlendirip son kararı vereceği öğrenildi.

Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmadı! Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı

41 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 32'si ilk 11 olnak üzere 41 resmi maça çıkan 23 yaşındaki savunmacı, bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Dfdff Dfdfdg:

hiç boşuna plan yapmayın ilahi adalet onun sahaya çıkmasına müsaade etmeyecek bunu herkes böyle bile

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