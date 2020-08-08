Son dakika haberleri: Lütfi Elvan'dan makarna şov
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Son dakika haberleri: Lütfi Elvan'dan makarna şov

Gelen son dakika haberlerine göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mezitli Belediyesi Tirat Mutfak Atölyesi'nin açılışında, kremalı, mantarlı makarna yaptı.

Son dakika haberleri: Lütfi Elvan'dan makarna şov
08.08.2020 10:14 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:04

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mezitli Belediyesi Tirat Mutfak Atölyesi'nin açılışında, kremalı, mantarlı makarna yaptı. Yaptığı makarnayı, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve diğer protokol üyeleri ile gazetecilere ikram eden Elvan, hafta sonları evde yemekleri kendisinin yaptığını söyledi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Mersin'de bir ilke daha imza atarak yemek atölyesi açtı. Türk mutfağı ve yabancı mutfaklarla kültürlerinin uygulamalı eğitimlerinin verileceği Mezitli Belediyesi Tirat Mutfak Atölyesi'nin açılış kokteyli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro kafeteryasının mutfağa dönüştürülerek hayata geçirildiği projenin açılışına, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ve merkez ilçe belediye başkanları katıldı. Korona virüs önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen açılışın ev sahipliğini Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan yaparken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

"Hafta sonları evde hanım yerine ben yemek yaparım"

Elvan, açılışta yaptığı konuşmada, kendisini de bu açılışa davet ederek nezaket gösteren Başkan Tarhan'a teşekkür etti. Davetten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Elvan, "Burada çok ilginç bir projeyle karşı karşıya kaldık; yemek atölyesi. Bu benim için oldukça ilginç. Mersinli hemşehrilerimiz açısından da ilgi çekici olduğuna inandığımı bir proje. Yemek kültürü açısından son derece zenginiz ama sadece kendi yemek kültürümüz açısından değil, tüm dünya yemek kültürünün de burada pratiğinin yapılacak olması son derece önemli. Diğer taraftan, özellikle Z kuşağının daha çok pratik yemekler yapma ve dışarıda yemek yeme alışkanlıklarının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Gençlerimizi, kızlarımızı, erkeklerimizi özellikle buraya davet ediyorum. Onların da bu tür yemek yapma alışkanlığına kavuşmaları son derece iyi ve kendileri açısından değişik bir alan olacaktır. İnanıyorum ki, bu duyguyu yaşadıktan sonra kesinlikle yemek yapmayı bırakmayacaklardır. Kendim de yemek yapmayı seven bir insanım. Genellikle hafta sonları evde hanım yerine ben yemek yaparım. Mezitli Belediye Başkanımızı kutluyorum, burada çalışacak arkadaşlarımıza ve yemek eğitimi alacak kardeşlerimize de başarılar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Vali Su da dünyada her şeyin ötelenebileceğini, ertelenemeyen tek ihtiyacın ise yeme ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Günümüzde yemek ve gıdanın çok medyatik hale geldiğini ve talep alan bir alan oluşturduğunu vurgulayan Su, bu çerçevede Mezitli'de böyle bir yemek atölyesinin açılmasının da çok güzel olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ise atölyenin Mezitli Belediyesi'nin değerli bir çalışması olduğunu belirterek, "Sadece Türkiye'de değil, dünyada yeni konsept artık yeni yaşam tarzı ile beraber özellikle refah seviyesi yükselen toplumların ilgi alanı haline gelen farklı dünya mutfaklarından bazı yemekler, lezzetler ya da gıda ürünlerinin, tüm dünyada yaygınlaşması, toplumlarda öğretilmesi adına yapılan değerli bir çalışma" diye konuştu.

"Halkımız burada yöresel, ulusal ve dünya yemeklerini öğrenme imkanı bulacak"

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan da pandemi sürecinde insanların daha sağlıklı beslenmeye özen göstermeye başladıklarını söyledi. Bunun sürdürülebilir olmasını sağlamak gerektiğini kaydeden Tarhan, "Bundan sonra artık daha sağlıklı yemeklerle yaşamımızı şekillendirmemiz gerekiyor. Bu kafeterya için mutfak atölyesi projesi aklımıza geldi. Her yaştan halkımız buraya gelip değişik saatlerde ve değişik sürelerde yöresel yemekler, ulusal yemekler ve dünya mutfağından örnekleri öğrenme imkanına kavuşacaklar. Sabah saatleri dışında burası halkımıza tamamen açık. Belediyemizin işlettiği bir tesis. Bizim de bu pandemi sürecine katkımız olur diye düşündük" şeklinde konuştu.

Elvan, yemek maharetini konuşturdu

Konuşmaların ardından yemek atölyesinde tezgah başına geçen Elvan ve protokol üyeleri, önlükleri giyerek el yapımı makarna pişirdi. Şef Müslüm Aktaş'ın verdiği tarifle makarna pişirmek için kolları sıvayan Elvan, yemek yapmaktaki maharetini konuşturdu. Kremalı, mantarlı sosu hazırlayarak, haşladığı makarnayla birleştiren Elvan, pişirdiği yemeğini protokol üyeleri ve gazetecilere de tattırdı. Elvan ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve Mezitli Belediye Başkanı Tarhan da makarna pişirdi. Adeta bir yarışma havasında geçen etkinlikte renkli görüntüler oluştu. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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