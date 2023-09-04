Mezitli Belediyesi Dev Ekranda Voleybol Maçı Yayını Yaptı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçı için dev ekran kurdu.

Mezitlililer, karşılaşmayı Menderes Mahallesi'ndeki Demokrasi Meydanında belediye tarafından kurulan dev ekranda izledi. Bazı vatandaşlar, Türkiye formasıyla katıldığı alanda 'Filenin Sultanları'nın aldığı her sayı için alkış ve tezahüratlar eşliğinde destek verdi. Millilerin şampiyonluğunu büyük bir sevinçle kutlayan Mezitlililer, hep bir ağızdan 'İzmir Marşı'nı okudu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı sayesinden Türkiye'nin tarihi bir zafere imza attıklarını belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Atatürk'ün kızları CEV Avrupa Şampiyonasında Sırbistan'ı yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 2019 yılında yaşadığımız hüsran bu yıl şampiyonlukla taçlandı. Kadınlarımız isterse her şeyi başarır. Bizler de filenin sultanlarının bu şampiyonluğunu dev ekrana taşıdık. İlçedeki vatandaşlarımızın yoğun katılımını görmek bizleri fazlasıyla memnun etti. Milli takımımızın şampiyon kadınları başarısını olimpiyat elemelerinde de göstereceklerinden hiç kuşkum yok. A Milli Kadın Voleybol Takımımıza başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MERSİN