Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Üretici Kadınları Ziyaret Etti

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli'de tarımsal üretim gerçekleştiren üretici kadınları ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Menderes Mahallesi'ndeki boş alanda ektikleri enginarların bakımlarını gerçekleştiren kadınlarla bir araya gelen Başkan Tarhan, üretici kadınlarla sohbet etti.

Üretimin önemine değinen ve her fırsatta üretime destek olduklarını dile getiren Başkan Tarhan, "Güzel Mezitli'mizin Menderes Mahallesi'nde çevremizdeki sitelerin ortasında bulunuyoruz. Çevremizde büyük bir alanda enginar üretimi yapılıyor. Çalışkan üretici kadınlarımızla bir araya geldik. Burada çok güzel bir çalışma ortaya koymuşlar. Nisan ve mayıs ayları gibi enginarların hasadına başlayacaklar. Belediyemizin hayata geçirdiği bu kent tarımının diğer kent tarımından çok farklı bir özelliği var. Kent tarımı, kent içerisindeki imarlı arsalarda yapılıyor. Buradaki imarlı arsaların sahipleriyle inşaat yapılıncaya kadar her boş bulduğumuz arsaya kooperatifimiz aracılığıyla değişik ürünlerin üretimini yaptırıyoruz. Kadınlarımız da topladıkları ürünleri tüketicilere satmış oluyorlar. Elde ettikleri gelirle de kız çocuklarının okumalarına katkı sağlamış oluyorlar. Türkiye'de bir ilk olan kent içerisindeki imarlı arsalardaki tarımsal üretim bu şekilde oluyor. Kadınlarımıza emek ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi. - MERSİN