Mezitli'de Yelkenciler 'Sevgi Çemberi' Oluşturdu

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Denizlerdeyiz Amatör Denizcilik Derneği (DADD) üyesi yelkencileri ağırladı. Yelkenciler, ilçe sınırları içerisinde bulunan kıyı şeridinde 'Sevgi Çemberi' oluştururken, öncü tekneye binerek telsiz aracılığı ile Mezitli'yi tanıtan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da yelkencileri selamladı.

Yelkencilerin Soli Pompeiopolis Antik Kenti açıklarında oluşturdukları 'Sevgi Çemberi' gösterisi kıyıdaki izleyicilerden büyük beğeni topladı.

"Mezitli dünyanın en iyi sahillerine sahip"

Cumhuriyetin 100. yılı çerçevesinde Türkiye'de ve Mezitli'de çeşitli etkinliklerin yapıldığını dile getiren Başkan Tarhan, "Dünyanın en güzel sahillerine sahip olan Mezitli'deki kıyılarda 27 yelkenli tekne Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bir araya gelerek, 'Sevgi Çemberi' oluşturdu. Bir taraftan ilçemizdeki binaların balkonlarındaki Türk bayrakları, diğer taraftan yelkenlerdeki kocaman Atatürk posterleri muhteşem bir görüntünün oluşmasına neden oldu. Sevgi çemberiyle Mezitli'den dünyaya seslerini duyuran tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) kurucu Başkanı Zafer Türkmen ise "Akdeniz'e 3. kez geliyoruz ve sağ olsun Başkanımız Neşet Tarhan'da bizleri sürekli misafir ediyor. Mezitli sahillerimize özel 'Sevgi Çemberi' yapıyoruz. Rallimizi Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle düzenledik. Tüm katılımcılar adına Başkanımız Neşet Tarhan'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN