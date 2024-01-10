Mersin'de Sigara Kaçakçılığı Operasyonu
Mersin'in Mezitli ilçesinde sigara kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan operasyonda 86 elektronik sigara ve 96 kilogram tütün ele geçirdi.
Mersin'in Mezitli ilçesinde sigara kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak ürün bulunduğu belirlenen ikamete operasyon düzenlendi.
Adreste 86 elektronik sigara ve 96 kilogram tütün ele geçiren ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.