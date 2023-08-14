Ahmet Kaplan Avrupa Paralimpik Şampiyonasında Madalyalar Kazandı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ahmet Kaplan, Hollanda Rotterdam'da düzenlenen 2023 Avrupa Paralimpik Şampiyonasında teklerde Avrupa 3.'sü ve çiftlerde Avrupa 2.'si olarak turnuvayı bir gümüş ve bir bronz madalya ile tamamladı. Ahmet Kaplan aynı zamanda Dünya 13.'sü olarak tarihte bir ilki başardı ve kariyerine yeni bir başarıyı daha ekleyerek dünya klasman listesine giren ilk Türk sporcu unvanını elde etti. Kulüp Başkanı İlkim Tahinci'nin de eylül ayı başında Amerika Açık Turnuvasına katılacağını hatırlatan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 'Sporcularımızın aldığı başarılar hepimizi gururlandırmaktadır. Her gün yeni bir başarı haberi ile göğsümüz kabarıyor. Ahmet Kaplan'ın başarısı ve azmi ise bizler için çok daha büyük önem taşıyor. Bu spor sevgisinin ve azminin herkese örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Ahmet Kaplan'ın, tekerlekli sandalye tenis branşında elde ettiği başarı grafiğiyle, adından söz ettirmeye devam edeceğine inancımız tam. Mezitli'de spor yapmak isteyen herkese olanak sağlamaya devam ediyoruz' dedi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ahmet Kaplan, Hollanda Rotterdam'da düzenlenen 2023 Avrupa Paralimpik Şampiyonasında teklerde Avrupa 3.'sü ve çiftlerde Avrupa 2.'si olarak turnuvayı bir gümüş ve bir bronz madalya ile tamamladı.

Ahmet Kaplan aynı zamanda Dünya 13.'sü olarak tarihte bir ilki başardı ve kariyerine yeni bir başarıyı daha ekleyerek dünya klasman listesine giren ilk Türk sporcu unvanını elde etti. Kulüp Başkanı İlkim Tahinci'nin de eylül ayı başında Amerika Açık Turnuvasına katılacağını hatırlatan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Sporcularımızın aldığı başarılar hepimizi gururlandırmaktadır. Her gün yeni bir başarı haberi ile göğsümüz kabarıyor. Ahmet Kaplan'ın başarısı ve azmi ise bizler için çok daha büyük önem taşıyor. Bu spor sevgisinin ve azminin herkese örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Ahmet Kaplan'ın, tekerlekli sandalye tenis branşında elde ettiği başarı grafiğiyle, adından söz ettirmeye devam edeceğine inancımız tam. Mezitli'de spor yapmak isteyen herkese olanak sağlamaya devam ediyoruz" dedi. - MERSİN