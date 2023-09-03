Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bir dönem daha göreve talip

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçede oluşturdukları güven ortamını devam ettirebilmek için bir dönem daha göreve talip olduğunu söyledi.

Tarhan, katıldığı bir televizyon programında ilçede yaptıkları çalışmalar ve projelere ilişkin bilgiler verdi. Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısında gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat 30 dakika süren yayına, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Özlem Aksöz ve Kadın Üretici Pazarında tezgahtarlık yapan Tuğba Süyük de katılarak, belediyenin çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Daha çok kültür ve sanat üzerine yaptığı çalışmalardan bahseden Başkan Tarhan, ilçede yaşanan kira artışları, depreme yönelik çalışmalar ve yabancı nüfus artışlarıyla ilgili bilgi verdi.

"Göreve yeniden talibim"

Program sunucusunun, "Yeniden Mezitli'yi yönetmeye talip misiniz?" sorusuna, "Otizmli çocuklarımıza destek olmak için down sendromlu çocuklarımızın elinden tutmak için üretici kadınlarımızın gücüne güç katmak için talibim. İlçemizde oluşturduğumuz bu güzel ailenin birlik ve beraberliğini genişletmek için talibim" şeklinde yanıt veren Başkan Tarhan, "10 yıl önce görevi devraldığımız zaman Mezitli'ye değer katacağımı belirtmiştim. İlçemize değer kattığımızı düşünüyoruz. Özellikle kültür, sanat ve spor alanında yaptığımız çalışmalarla ilçemize kimlik kazandırdık. Mezitli denilince akıllara festivallerin, konserlerin ve sanatın en fazla yapıldığı ilçe geliyor. İlkelerimiz arasında en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi de halkın belediyesi olmaktı ve halkın belediyesi olmayı da başardık. Hiç bir menfaat grubunun belediyemizde egemen olmasını istemiyoruz. Hiç kimse belediyemize menfaat yönüyle yaklaşamadı, yaklaştırmadık. Herkese eşit yaklaştık ve ilk dönemimizde yüzde 43 alırken, ikinci dönemimizde yüzde 57 oy aldık. İlçemizde halkın güvenini kazandık. Eğer güveni sağlayamıyorsanız hiç bir şekilde başarılı olma şansınız yok. İlçemizde yaşayan siyasi partisi ne olursa olsun tüm vatandaşımıza eşit hizmet sunduk ve Mezitli'de güveni sağlamış olduk. Belediye olarak yaptığımız en başarılı çalışma ne diye sorarsanız, güveni sağlamak oldu diyebilirim ve bu güveni bir dönem daha bizlere inanan Mezitli ailesiyle birlikte sürdürmeye devam edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"İlçemiz çok hızlı gelişiyor"

Mezitli'nin çok hızlı geliştiğini ve özellikle ciddi göç aldığını ifade eden Başkan Tarhan, "Suriyelilerin en çok geldiği yer Mersin ve özellikle Mezitli ilçemizdir. Kayıt altına alınmış 40 bine yakın Suriyeli vatandaş ilçemizde yaşıyor. Bir de kayıt altına alınmayan 80 bine yakın Suriyeli var. Çok fazla söz söylemeye gerek yok fakat sadece şunu belirtmek istiyorum; Suriyeli vatandaşlar Mezitli halkının dokusuna uymuyor. Mezitli'de maalesef bir doku uyuşmazlığı söz konusu. Deniz kültüründen apartman, park, çevre kültürüne kadar çok fazla farklılık gözlemliyoruz. Maalesef buna bir çözüm bulamadık. İlçemiz çok hızlı gelişiyor, çok fazla göç alıyoruz. Özellikle savaştan gelen çok sayıda yabancı uyruklu vatandaş ilçemizde ev satın alıyor. 5 mahallemizde yabancıların mülk satın alma yasağı bulunuyor. Mezitlimizin nüfusu 260 bin, üzerine 80 bin de Suriyeli koyduğumuzda depremden sonra gelen 150 bine yakın insanımız ve yayla ve yazlıkcıları da eklediğimizde sayı iki katına çıkıyor. Bizim devletten aldığımız hizmet payı 260 bin nüfusuna göre fakat biz 500 binin üzerinde nüfusa hizmet ediyoruz. Maalesef bu hiçte kolay olmuyor. Şunu gururla söylemek isterim. Belediye olarak kredi kullanmadık şimdiye kadar. Ülkemizde kredi kullanmayan bir belediye var mı bilmiyorum. Biz kredi kullanmadık ve sadece kendi öz kaynaklarımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi. - MERSİN