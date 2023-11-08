Mersin'de otomobil otobüs durağına daldı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir otomobil, öğrencilerin bulunduğu otobüs durağına daldı. Can kaybının yaşanmadığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Davultepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu öğrencilerin beklediği otobüs durağına daldı. Kaza sonrası araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Okul çıkışına denk gelmesinden dolayı çok sayıda öğrencinin beklediği durakta can kaybı yaşanmazken, 3 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan sürücünün ise arandığı bildirildi.

Öte yandan, otomobilin durağa dalma anı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. - MERSİN