Metro İçin Finansman Desteği, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nden Oy Çokluğuyla Geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bedri Dursun başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında, ‘Mezitli 3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemlerinin Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması İşi’ projesi için ihtiyaç duyulan 1 milyar 7 milyon 357 bin 510 TL tutarında kredi temin edilmesi için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yetkilendirilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bedri Dursun başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında, 'Mezitli 3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemlerinin Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması İşi' projesi için ihtiyaç duyulan 1 milyar 7 milyon 357 bin 510 TL tutarında kredi temin edilmesi için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yetkilendirilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bedri Dursun başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen Meclis toplantısında birimlerden gelen 35 ve komisyonlara havale edilen 6 madde olmak üzere toplam 41 madde görüşüldü.

DURSUN: "CUMHURİYET'İMİZİN 2. YÜZYILINDA DAHA GÜÇLÜ VE MUTLU BİR ÜLKE ÜMİT EDİYORUM"

Gündem dışı konuşmalar bölümünde konuşan Başkan Vekili Bedri Dursun, "29 Ekim'de Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yılını kutladık ve Cumhuriyet'imizin 2. yüzyılına girdik. Yurt genelinde ve Mersin'de halkın da katılımıyla büyük kutlamalar oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de önemli etkinlikleri oldu. Bu anlamda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere ilgili bürokrat arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Cumhuriyet'imizin 2. yüzyılında daha güçlü ve mutlu, milli gelirde gelişmiş ülkeleri yakalamış hatta geçmiş olmayı, gençlerin ve kadınların yaşamaktan keyif aldıkları bir ülke olmasını ümit ediyorum" dedi.

Dursun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yılı dolayısıyla "Bize bu Cumhuriyet'i bırakan, mazlum milletlere önderlik etmiş olan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve özlemle anlıyorum. Ruhları şad olsun" diye konuştu.

METRO PROJESİ İÇİN FİNANSMAN DESTEĞİ TOPLANTIDA OYÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Meclis toplantısında, 'Mezitli 3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemlerinin Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması İşi' projesi için ihtiyaç duyulan finansmanın ilgili mevzuat hükümlerince 'Banka kredisi veya Tahvil İhracı' yöntemi temini ile Cumhurbaşkanlığı 2023 yılı yatırım programında yer alan dış borç miktarına istinaden 1 milyar 7 milyon 357 bin 510 TL tutarında kredi temin edilmesi için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yetkilendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen konu oy çokluğuyla kabul edildi.

"MESKİ ALTYAPI ÇALIŞMALARINA HIZLA DEVAM EDİYOR"

Mersin'in nüfusunun sürekli arttığını belirten Dursun, bu durumun da altyapı ihtiyacı doğurduğuna dikkat çekerek, "Hatta parasal ihtiyaçlar doğacak. Diğer partili arkadaşlardan da destek istiyoruz. Buranın bir altyapı ihtiyacı var, yukardan gelecek desteğe de ihtiyacımız var. Hep birlikte oluşturulacak lobi ile bu problemler çözülür" dedi ve MESKİ'nin bu konuda yoğun çalışmaları olduğunun altını çizdi.

Toplantıda, Mersin Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Performans Programı, 2024 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesi, 2024 (2025-2026) Mali Yılı Bütçesi ile ilçe belediyelerinin 2024 Yılı Performans Programı ve 2024 Mali Yılı Bütçesi konuları görüşülerek oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.