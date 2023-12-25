Mezitli Belediye Başkanı Esnafı Ziyaret Etti

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli esnafına ziyarette bulundu. Limon Caddesi'nde bulunan esnafı ziyaret eden ve vatandaştan gelen talepler ile önerileri dinleyen Başkan Tarhan, esnafa bol kazanç diledi.

Ziyarette esnafın yoğun ilgisiyle karışlanan Başkan Tarhan, "Göreve geldiğim günden bu yana ilçe esnafıyla sıklıkla görüşmeler sağlayarak, taleplerini yakından takip ediyorum. İlçemizdeki esnafla görüşmelerim esnasında vatandaşlarla da bir araya gelerek, sorun ve sıkıntılarını dinliyoruz. Vatandaşlarımızdan ve esnafımızdan gelen tüm önerileri dikkate alıyoruz. Mezitli'mizde yaşayan 65 yaş üstü tüm emeklilere bin TL ikramiye vererek, bir nebze de olsa destek olmuştuk. Buna benzer çalışmalarımızı Mezitli halkından aldığımız güç ile sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN