Mersin'de Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi Açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, Mezitli'de Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi'nin üçüncüsünü açtı. Atölyede Robotik Kodlama, Oyun Geliştirme ve 3D Tasarım dersleri veriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi'nin üçüncüsünü Mezitli'de açtı. Teknoloji altyapılı eğitimlerin verildiği atölyede ilk öğrenciler eğitimlerini almaya başlarken, başvurular sürüyor. Atölyede Robotik Kodlama, Oyun Geliştirme ve 3D Tasarım dersleri veriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ve Silifke'nin ardından Mezitli'de de Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi açtı. Başvuruların yoğun olduğu atölyede ilk öğrenciler şimdiden eğitim almaya başlarken, başvuru süreci de devam ediyor. 7-17 yaş arası çocuk ve gençlerin, yaş sınırı olmaksızın da kadınların başvurabileceği atölyede dersler ücretsiz veriliyor. Robotik Kodlama, Oyun Geliştirme ve 3D Tasarım konularına ilgisi olan gençleri bekleyen atölyede, geleceğin mühendisleri ve bilim insanları yetişecek.

İlki Tarsus'ta, ikincisi ise Silifke'de açılan, çocukların robotik turnuvalarda yarışarak ödül alabilecekleri eğitimler veren atölye, Mezitli'de de teknoloji meraklıları için açıldı. Geleceğin mühendisleri ve bilim insanlarının yetişeceği atölyeye, 7-17 yaş arası çocuklar ve gençler ile her yaştan kadınlar başvurabiliyor. Atölyede ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ayrı ayrı eğitim programları uygulanıyor. 2 eğitmen ve destek ekibinin olduğu atölyede eğitim, 12 kişilik gruplar halinde veriliyor.

ATÖLYEYE GELEN HER ÇOCUĞA TEKNOLOJİK EĞİTİMLERDEN ÖNCE, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EĞİTİMLERİ VERİLİYOR

Uluslararası Robot Turnuvalarına hazırlık ve Maker Atölyesi olmak üzere 2 ayrı bölümün bulunduğu atölyede ahşap şekillendirme alanı, 3D yazıcılardan çıkan 3 boyutlu tasarımlar, akıllı zeka oyunları, eğitici robotik kodlama kitleri yer alırken, bilgisayarlarla da oyun geliştirme eğitimleri veriliyor. Atölyeye gelen her çocuğa teknolojik eğitimlerden önce, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri veriliyor.

"ROBOTİK KODLAMA, OYUN GELİŞTİRME VE ÜÇ BOYUTLU TASARIM EĞİTİMİ ALACAKLAR"

Tarsus'ta yer alan atölyeden bugüne kadar 14 bin öğrencinin yararlandığını, gelen talep üzerine atölyeyi merkezde de açmaya karar verdiklerini ifade eden Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyeleri Sorumlusu Emre Aşkın, 15 Ağustos'ta başlattıkları başvurulara büyük ilgi olduğunu söyledi.

Başvuru almaya devam ettiklerini belirten Aşkın, "Şu anda biz yine başvuru almaya devam ediyoruz. Burada üç aylık eğitim süreci planladık. Bu üç aylık sürede öğrenciler; robotik kodlama, oyun geliştirme ve üç boyutlu tasarım eğitimi alacaklar. Bu eğitimlerin sonucunda bir performans değerlendirme sınavımız olacak. Bu sınavlarda ortalamanın üzerinde kalan öğrencilerle, 2. kur eğitimine devam edeceğiz. Yine 3. kur eğitim başlangıcında da bir sınavımız olacak. Orada öğrenciler robot takımına seçilecekler ve Mersin Robot Takımı olarak ilimizi ulusal ve uluslararası robot yarışmalarında temsil edecekler" dedi.

"AMACIMIZ; ÇOCUKLARI 21'İNCİ YÜZYILIN BECERİLERİYLE DONATMAK"

Eğitimleri haftada 1 gün ve 2 saat olarak ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde verdiklerini ifade eden Aşkın, "Öğrencilere yönelik bir ders programı oluşturuyoruz ve belirlemiş olduğumuz saatlerde eğitim alıyorlar. Bu eğitimlerde temel amacımız, öğrencilerde teknoloji farkındalığını oluşturmak ve onları 21'inci yüzyılın becerileriyle donatmak. Erken yaşta bu beceriyi kazanan öğrenciler, zaten süreç içerisinde kendilerini fark ederek, çeşitli platformlarda yer alıyorlar" diye konuştu.

Ücretsiz olan atölye için başvuru http://teknolojiatolyeleri.mersin.bel.tr adresinden yapılırken, detaylı bilgi almak isteyenler 0 324 533 19 51 numaralı telefonu arayabilir. Derslerin verileceği atölye Mezitli ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Babil Kavşağı'nda bulunan Limon Kafe'nin yukarısında yer alıyor.