Tuzgölü Spor ile Mersin Mezitli Mercanlar Spor Arasında Arbede

KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY) -TFF Kadınlar 3. Lig 7. Grup'ta Tuzgölü Spor ile Mersin Mezitli Mercanlar Spor arasındaki müsabakada futbolcular arasında arbede yaşandı. Emniyet güçlerinin araya girmesiyle olay kontrol altına alınırken, oyuncuların sakatlandığı ve yaralandığı öğrenildi.

TFF Kadınlar 3. Lig 7. Grup'ta Tuzgölü Spor ile Mersin Mezitli Mercanlar Spor, Dağılgan sentetik sahada karşı karşıya geldi. Aksaray temsilcisi Tuzgölü Spor, karşılaşmayı 2-0 kazanarak 26 puana yükseldi ve grubunu lider olarak tamamladı. Böylece Tuzgölü Spor Türkiye Kadınlar 2. Lig'ine yükselme play-off maçlarına katılmaya da hak kazandı.

FUTBOLCULAR ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Karşılaşmada bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte Tuzgölü Sporlu oyuncular kutlama yaptı. Ardından Mersin Mezitli Mercanlar Spor oyuncuları ile Tuzgölü Spor oyuncuları arasında arbede yaşanmaya başladı. Yaşananlar sırasında bazı oyuncuların forması yanarken, emniyet güçlerinin araya girmesiyle olay kontrol altına alındı. Bazı oyuncuların sakatlandığı ve yaralandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Tuzgölü Spor Başkanı Mihman Altıntop, oyuncularını hastaneye götürerek darp raporu aldı ve rakip takım futbolcularından şikayetçi oldu.

Maçın en başından beri iki takım arasında gerginlik olduğu, ikinci yarının başında ise Mersin Mezitli Mercanlar Spor'un polis ekiplerinin olmaması gerekçesiyle sahaya çıkmak istemediği belirtildi.