Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Yerli Malı etkinliğine katıldı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan ile birlikte Eski Mezitli-Esenbağlar Kadın Üretici Pazarı'ndaki üretici kadınların kendi ürettikleri doğal ürünlerden oluşan Yerli Malı etkinliğine katıldı. Başkan Tarhan, kadın üreticilerin emekleriyle ortaya koydukları doğal sebzeler, taze meyveler, el yapımı reçeller ve yöresel tatlıların bulunduğu tezgahları ziyaret ederek, kadınlarla sohbet etti ve talep ile önerilerini dinledi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan ile birlikte Eski Mezitli-Esenbağlar Kadın Üretici Pazarı'ndaki üretici kadınların kendi ürettikleri doğal ürünlerden oluşan Yerli Malı etkinliğine katıldı.

Başkan Tarhan, kadın üreticilerin emekleriyle ortaya koydukları doğal sebzeler, taze meyveler, el yapımı reçeller ve yöresel tatlıların bulunduğu tezgahları ziyaret ederek, kadınlarla sohbet etti ve talep ile önerilerini dinledi. Aynı zamanda, kadınların pazarlama ve satış konusundaki deneyimlerini yakından dinleyen Tarhan, Eski Mezitli Mahalle Muhtarı Veysel Gılıçoğlu'nun da katıldığı Yerli Malı etkinliğinde sergilenen ürünlerin tadına baktı.

Yerli üretimin, doğal ürünlerin ve Yerli Malı Haftasının önemine vurgu yapan Başkan Tarhan, "İlçemizin çeşitli yerlerinde bulunan kadın üretici pazarlarımızdaki üretici kadınlarımızın emeğiyle ortaya çıkan doğal yiyecekler ve yöresel ürünlerin tanıtılmasına önem veriyoruz. Pazarlarımızdaki ürünlerimiz çok fazla ilgi görürken, burada satışı yapılan ürünlerin kalitesinin her geçen gün arttığını görmek bizleri mutlu ediyor. Bu etkinliklerle, kadın üreticilerimizin emeklerine değer vermek ve ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Kadınlarımız tarafından hazırlanan Yerli Malı Haftası etkinliği nedeniyle emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yerli malı bilincinin artırılması noktasındaki yapmış oldukları bu etkinlikten dolayı tebrik ediyorum" dedi. - MERSİN