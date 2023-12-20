Üye Girişi
Haberler

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Yerli Malı etkinliğine katıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan ile birlikte Eski Mezitli-Esenbağlar Kadın Üretici Pazarı'ndaki üretici kadınların kendi ürettikleri doğal ürünlerden oluşan Yerli Malı etkinliğine katıldı. Başkan Tarhan, kadın üreticilerin emekleriyle ortaya koydukları doğal sebzeler, taze meyveler, el yapımı reçeller ve yöresel tatlıların bulunduğu tezgahları ziyaret ederek, kadınlarla sohbet etti ve talep ile önerilerini dinledi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan ile birlikte Eski Mezitli-Esenbağlar Kadın Üretici Pazarı'ndaki üretici kadınların kendi ürettikleri doğal ürünlerden oluşan Yerli Malı etkinliğine katıldı.

Başkan Tarhan, kadın üreticilerin emekleriyle ortaya koydukları doğal sebzeler, taze meyveler, el yapımı reçeller ve yöresel tatlıların bulunduğu tezgahları ziyaret ederek, kadınlarla sohbet etti ve talep ile önerilerini dinledi. Aynı zamanda, kadınların pazarlama ve satış konusundaki deneyimlerini yakından dinleyen Tarhan, Eski Mezitli Mahalle Muhtarı Veysel Gılıçoğlu'nun da katıldığı Yerli Malı etkinliğinde sergilenen ürünlerin tadına baktı.

Yerli üretimin, doğal ürünlerin ve Yerli Malı Haftasının önemine vurgu yapan Başkan Tarhan, "İlçemizin çeşitli yerlerinde bulunan kadın üretici pazarlarımızdaki üretici kadınlarımızın emeğiyle ortaya çıkan doğal yiyecekler ve yöresel ürünlerin tanıtılmasına önem veriyoruz. Pazarlarımızdaki ürünlerimiz çok fazla ilgi görürken, burada satışı yapılan ürünlerin kalitesinin her geçen gün arttığını görmek bizleri mutlu ediyor. Bu etkinliklerle, kadın üreticilerimizin emeklerine değer vermek ve ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Kadınlarımız tarafından hazırlanan Yerli Malı Haftası etkinliği nedeniyle emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yerli malı bilincinin artırılması noktasındaki yapmış oldukları bu etkinlikten dolayı tebrik ediyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Neşet Tarhan Yerli Malı Mezitli Mersin Yerel Haberler Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

21 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor SON DAKİKA GELİŞMESİ! Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek, belli oldu mu? Çalışan emekliler 5000 TL ne zaman alacak? Cumhurbaşkanlığı Kültür ödülünü kim kazandı? KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi (20 ARALIK) ne zaman gelecek, ne zaman bitecek? Elektrik kesintisinin ne zaman geleceğini nasıl öğrenebilirim? Maki bitki örtüsü nedir? Maki bitki örtüsü özellikleri neler? Asgari ücret 3. toplantısı (son toplantı) ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar oldu, olacak 2024 SON DAKİKA! 21 Haziran gece gündüz süreleri ne kadar? 21 Haziranda ne olur? 23 Eylül özellikleri neler? 23 Eylül gece gündüz süreleri! 23 Eylül'de ne oluyor? 21 Mart ekinoksu nedir? 21 Mart tarihinde ne oluyor? Dilan Polat'ın mektubunda neler yazıyor? Dilan Polat mektubunda neler dedi? GÜNLER NE ZAMAN UZAYACAK? Günler ne zaman uzamaya başlar 2023-2024? 21 Aralıktan sonra günler uzuyor mu? 2023 yılı en uzun gece ne zaman? En uzun gece ne zaman? 21 Aralık gece gündüz süreleri! 21 Aralık önemi nedir? Gül Hatun (Laz Kızı) kimdir, kaç yıl ceza aldı? Laz Kızı kaç yaşında, evli mi? Erzurumspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Erzurumspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024: Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başladı mı, nereden başvurulur, ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title