Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait uçak Mersin'de eğitim uçuşu yaptı

Mersin'de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait uçağın Akdeniz üzerinde 2 saatten fazla süren uçuşu dikkat çekerken, eğitim yapıldığı öğrenildi. Uçak, Mezitli ile Erdemli ilçeleri arasında Doğu Akdeniz açıklarından yerleşim yerlerine yakın noktaya kadar uçtu.

Mersin'de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait uçağın Akdeniz üzerinde 2 saatten fazla süren uçuşu dikkat çekerken, eğitim yapıldığı öğrenildi.

Mersin'in Mezitli ile Erdemli ilçeleri arasında Doğu Akdeniz açıklarından yerleşim yerlerine yakın noktaya kadar uçan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı uçak dikkat çekti. Bölgede 20'den fazla sorti yapan uçağın zaman zaman 5-6 mil açığa açılarak gelme anları da kameralara yansıdı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar da denize açıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı birimlerin bugün hem havadan hem de denizden bölgede eğitim yaptığı belirtildi. - MERSİN