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Mersin'de İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

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Mersin'in Mezitli ilçesinde inşaat halindeki bir binanın 15. katında file takmaya çalışan işçi, dengesini kaybederek düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin'de inşaat halindeki binanın 15. katında file takmaya çalışan işçi, dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti.

İddiaya göre, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın 15. katında file takmaya çalışan inşaat işçisi Özgür Yılmaz (33), dengesini kaybederek aşağı düştü. Metrelerce yükseklikten yere düşen Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekipleri bölgede inceleme yaparak, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. İşçinin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Akdeniz Mezitli Mersin İş Kazası Ölüm 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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