Mersin'de kamyonet iş yerine girdi, bir kişi yaralandı
Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin iş yerine girmesi sonucu bir kişi yaralandı. Kazada iş yeri sahibi Fırat Baykara hafif yaralandı ve iş yerinde hasar oluştu.
Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin iş yerine girmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 CRF 019 plakalı kamyonet, Akdeniz Mahallesi Fatih Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir iş yerine girdi.
Kazada iş yeri sahibi Fırat Baykara hafif yaralandı.
Kaza nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.