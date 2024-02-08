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Mersin'de Otomobilde Gizlenmiş 1158 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada, medya oynatıcı ve vites konsolu kısmına gizlenmiş 1158 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, bir otomobilin medya oynatıcı ve vites konsolu kısmına gizlenmiş 1158 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, ilçedeki bir otomobilde uyuşturucu hap bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, aracın medya oynatıcı ve vites konsolu kısmına gizlenmiş 1158 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan otomobildeki D.D, emniyetteki işlemlerinin çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Mezitli Mersin Uyuşturucu Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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