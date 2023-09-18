Mersin'de Avrupa Hareketlilik Haftası başladı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri bisiklet sürme etkinliğiyle başladı. Etkinlikler kapsamında sokak dansları ve çocuk hiphop gösterileri düzenlendi. Ayrıca 'Asansörsüz Gün' olarak ilan edilen 18 Eylül'de zumba gösterisi ve masa başı egzersizleri eğitimi verildi. Etkinlikler, 23 Eylül Cumartesi günü sahil temizliği ile son bulacak.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde her yıl düzenlenen ve bu yıl 16 ile 22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Avrupa Hareketlilik Haftası etkinleri, 'Gelecek enerjini koru' sloganıyla yapılan bisiklet sürme etkinliğiyle başladı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, Galatasaray Meydanından Down Kafeye kadar pedal çevirdi. Her gün çeşitli etkinliklerin gerçekleşeceği programın ikinci gününde ise sokak-dans etkinliği düzenlendi. Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısında yapılan etkinlikte, Latin dansları ve çocuk hiphop gösterileri gerçekleştirildi. 18 Eylül ise 'Asansörsüz Gün' olarak ilan edildi. Sabah erken saatlerde Mezitli Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde zumba gösterisi gerçekleştirilirken, öte yandan gün boyu ofis çalışanları için, masa başı egzersizleri eğitimi verildi.

Hareket etmenin, spor yapmanın son derece sağlıklı olduğunu dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğunu düşünürken, sağlıklı bir yaşamı nasıl sürdürebilir bunun üzerinde duruyoruz. Faaliyete geçirdiğimiz kurslar ve çeşitli etkinliklerle bunu çok iyi bir şekilde sağladığımızı düşünüyoruz. Toplumumuz maalesef çok az hareket ediyor, bisiklet sürmek yerine toplu taşıma ve benzeri araçları kullanıyorlar. Bende çoğu kez bisiklet sürüyor, sahilde yürüyüş yaparak vatandaşlarımızı teşvik etmek istiyorum. Ayrıca her yıl düzenlediğimiz Avrupa Hareketlilik Haftasını bu yıl da dolu dolu geçireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı harekete geçerek etkinliklerimize katılmasını istiyorum" dedi.

Avrupa Hareketlilik Haftası bünyesinde gerçekleşen etkinlikler, 23 Eylül Cumartesi günü sahil temizliği ile son bulacak. - MERSİN