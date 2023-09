Mezitli Belediyesi Meme Kanseri ve Rahim Ağzı Kanseri Etkinliği Düzenledi

Mezitli Belediyesi, 'Erken Tanı Hayat Kurtarır' sloganıyla Belediye Meclis Salonu'nda meme kanseri ve rahim ağzı kanseri konusunda etkinliği düzenledi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Günümüzün en yaygın kanser türü olan meme kanserin önüne geçmek için eğitimler veriyoruz. Meme kanserinde erken tanı çok önemli. Bu tür eğitimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Mezitli Belediyesi, Akdeniz Rotary Kulübü, Mersin Kızkalesi Rotary Kulübü ve Mersin OlbaRotary Kulübü iş birliğiyle son günlerde hızla artış gösterilen meme kanseri ve rahim ağzı kanseri konusunda eğitim verildi. 'Erken Tanı Hayat Kurtarır' sloganıyla belediye Meclis Salonu'nda yapılan etkinliğe özellikle kırsal bölgede bulunan üretici kadınların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Prof. Dr. Canan Öztürk tarafından, meme kanserinde erken tanının önemi anlatıldı. Kendi kendine meme muayenesi hakkında bilgi verildikten sonra katılımcılarla birlikte maket üzerinde uygulama yapıldı. Op. Dr. Aslı Bilekdemir ise rahim ağzı kanserinde erken tanının önemi, alınması gereken tedbirler ve yöntemleri anlattı. Rahim ağzı kanserini önlemek amacıyla, 9 yaş itibariyle uygulanabilen HPV Aşısı konusunda bilgiler verildi.

Çağımızın en yaygın kanser türlerinden birisinin meme kanseri olduğunu hatırlatan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Her yıl olduğu bu yılda Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı nedeniyle özellikle kadınlarımızı bilinçlendirecek etkinlikler düzenliyoruz. Her geçen yıl hızla artan kanser hastalığı maalesef her insanın başına gelebilecek bir durum. Özellikle günümüzün en yaygın kanser türü olan meme kanserin önüne geçmek için eğitimler veriyoruz. Meme kanserinde erken tanı çok önemli. Bu nedenle belediyemiz ve Rotary kulüpleriyle birlikte farklı etkinlikler düzenliyoruz. Kadınlarımız burada bilgileniyor, ne yapması gerektiklerini uzmanlar tarafından öğreniyorlar. Bu tür eğitimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.