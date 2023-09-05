Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'in Mezitli, Çamlıyayla ve Silifke ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 663 gram esrar, 674 kök Hint keneviri, 187 gram kenevir tohumu, 25 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi, esrar öğütücü ile uyuşturucu kullanma aparatı ve 7 bin 765 lira ele geçirildi.