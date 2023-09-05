Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Mersin'in Mezitli, Çamlıyayla ve Silifke ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 663 gram esrar, 674 kök Hint keneviri, 187 gram kenevir tohumu, 25 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi, esrar öğütücü ile uyuşturucu kullanma aparatı ve 7 bin 765 lira ele geçirildi.
Mersin'in Mezitli, Çamlıyayla ve Silifke ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında, Mezitli, Çamlıyayla ve Silifke ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 663 gram esrar, 674 kök Hint keneviri, 187 gram kenevir tohumu, 25 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi, esrar öğütücü ile uyuşturucu kullanma aparatı ve 7 bin 765 lira ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.