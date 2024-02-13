Mersin Emniyet Müdürlüğü, Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencilerine bilgilendirme çalışması yaptı

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mezitli Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Gençlik Güvenli Gelecek 2024" projesi çerçevesinde il genelinde yer alan liselerde öğrenim gören öğrencilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri konferansta, Mezitli Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencilerine, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri, terör örgütlerinin genç nüfus başta olmak üzere çocuklar ve gençleri nasıl istismar ettikleri, terör örgütlerinin elemanlarını nasıl kullandıkları ve hangi yöntemleri izledikleri, birlikte hareket etmenin gerekliliği, şüpheli paket, araç ve şahıslar, sosyal medya kullanımıyla ilgili konularda bilgi verdi. - MERSİN