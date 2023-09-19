Mersin'de Üniversite Öğrencisi Feray Şahin Anıldı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde evinde tabanca ile vurularak öldürülen üniversite öğrencisi Feray Şahin, 6. ölüm yıl dönümünde anıldı.

Yeni Mahalle'deki Feray Şahin Parkı'nda toplanan grup, evinde tabanca ile vurularak öldürülen üniversite öğrencisi Feray Şahin'i anarak, kadın cinayetlerine karşı tek yürek oldu. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra, STK temsilcileri ve çok sayıda aktivistin katıldığı anma töreninde, Feray Şahin'in ailesi duygusal anlar yaşadı.

Anma etkinliğinde konuşan Feray Şahin'in annesi Aysel Şahin, "Bana bir söz vermiştin kızım; 'Anne bir şeye ihtiyacın olursa beni ara ve söyle, her zaman senin yanındayım' demiştin. İşte şimdi söylüyorum kızım, benim sana çok ihtiyacım var. Senin kokuna, anne deyişine, sarılışına ve gülüşüne. Seni çok özledim. Ben sensiz yapamıyorum, annem ne olur çık gel neredesin. Canım kızım yüzünü öyle özledim ki, seninleyken gözlerimi kırptığım için bile senden özür diliyorum. Hani ben de sana bir söz vermiştim ya; şartlar ve koşullar ne olursa olsun senin elini hiçbir zaman bırakmayacağım diye. Ama maalesef son nefesinde yanında olamadım, elini tutamadım, son sözünü duyamadım yavrum. Ne olur beni afet annem. Bu acı öyle bir acı ki, et kemikten, ciğer yerinden sökülür gibi" dedi.

Konuşmasında zanlının annesine de seslenen Aysel Şahin, "Biz bu acıları yaşarken, o bir katil annesi olarak kafasını yastığa rahat koyabiliyor mu? Çok merak ediyorum, bizim yerimizde kendisi olsaydı ne yapardı. Şimdi benim kızım o kara toprağın altında ve buna sebep olan katil ve ailesi hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor" diye konuştu.

"Yeter, Feraylar ölmesin"

Baba Bekir Şahin ise kızının kadın cinayetlerinin ne ilki ne de sonuncusu olduğunu belirterek, "Feray hayalleri olan bir evin tek kızıydı. 23 yaşına kadar büyüttüğümüz, üniversite son sınıf öğrencisi, pırıl pırıl gencecik bir kızdı. Onu bu genç yaşında toprağa verdik. Deliller yok edildi, katil korundu. Delillerin birçoğu eksik toplanmıştı. Adli Tıp, Feray'ın uzaktan ateş edilerek öldürüldüğünü belirlemesine rağmen, kızımın tırnaklarının arasında katilin DNA'sı olduğunun tespitine rağmen, maalesef bu çok önemli iki delil yok sayıldı. Yaşanan cinayetlere sessiz kalmayın. Yeter, Feraylar ölmesin" ifadelerini kullandı.

Feray Şahin'in ailesine her daim destek olacaklarını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da, "Tüm toplumsal olaylara karşı STK'ların daha duyarlı olmaları gerekiyor. Kadın cinayetleri son bulmayacaktır. Giderek artıyor maalesef. Daha çok duyarlı olup sesimizi çıkarmamız gerekiyor. Feray'ın vefatı üzerinden 6 yıl geçti. Ama davası dört yıldır Yargıtay'da devam ediyor. Faili dışarıda rahatça geziyor. Bu kabul edilemez. Böyle kararlar elbette Feray'ın annesini ve babasını incitecektir. Ama biz onlara her zaman destek olacağız. Feray'ın adını bu parkta yaşatacağız. Bizim belediyemizde stajyer olarak son günlerini geçiren mimarlık fakültesi öğrencisi Feray'ı rahmetle anıyoruz. Annesine ve babasına tekrardan başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN