Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarı'nda Üretici Kadınlar İçin Satış Teknikleri Eğitimi Düzenlendi

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarı'nda faaliyet gösteren üretici kadınlar, Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen satış teknikleri eğitimine katıldı.

Mezitli Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın da katılım sağladığı eğitimde, özel bir üniversitede öğretim görevlisi Eda Kayhan tarafından üretici kadınlara internet siteleri üzerinden satış teknikleri anlatıldı.

Eğitimin amacının, üretici kadınların ürünlerini yurt dışı pazarlarında da başarılı bir şekilde satabilmelerine imkan sağlamak olduğunu belirten Kayhan, "Sosyal sorumluluk bünyesinde oluşturulan projenin paydaşlarından biri olan Mezitli Belediyesi, kendi bünyesindeki bu değerli üretici kadınlarla bizleri bir araya getirdi. Bu adımın amacı, yerel üreticilerin uluslararası pazarda daha etkin ve karlı bir konuma gelmelerine katkıda bulunmak. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Eğitim sürecinde, üretici kadınların ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırma ve döviz üzerinden gelir elde etme fırsatı bulduklarını dile getiren Başkan Tarhan ise "Üretici kadınlarımızla bir aile olduk ve onların her zaman yanında oluyoruz. Daha önce çeşitli etkinlikler ve eğitimler vererek, satış teknikleri konusunda yardımcı olduk. Bu tür eğitimlerin devamının gelmesi ve kadınların ekonomik özgürlüklerinin artırılması adına benzer projeleri desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN