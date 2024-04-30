Mersin'de İnşaattan Düşen İşçi Yaralandı
Mersin'in Mezitli ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, zeminde açılan çukura düşerek yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde inşaattan düşen işçi yaralandı.
Seymenli Mahallesi 45117 Sokak'taki inşaatta çalışan Y.D, henüz belirlenemeyen nedenle zeminde açılan çukura düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin çalışmasıyla çukurdan çıkarılan yaralı işçi, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.