Mersin'de Tuzağa Takılan Kuş Kurtarıldı
Mersin'in Mezitli ilçesinde kurulan tuzağa takılan bıldırcın kılavuzu kuşu, polis ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tuzağı bulduktan sonra kuşu kurtararak doğaya bıraktı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde kurulan tuzağa takılan bıldırcın kılavuzu kuşu, polis ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, Bozön Mahallesi'nde yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Bölgede inceleme yapan HAYDİ ekipleri, bir ağacın dibine düzenekle kurulmuş sesli ve fileli tuzak buldu.
Tuzağa takılan bıldırcın kılavuzu kuşunu fark eden ekipler, kurtardıkları kuşu doğaya bıraktı.
Polis ekipleri, ele geçirdikleri tuzak malzemelerini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.