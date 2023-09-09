Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Mobil Kuaför'ü Mezitli'deki Çocuklara Hizmet Verdi

Dar gelirli aileler başta olmak üzere, kırsalda kuaför ve berber hizmetine kolaylıkla ulaşamayan herkesin faydalandığı Mersin Büyükşehir'in 'Mobil Kuaför' aracı, bu kez rotasını çocuklar için Mezitli ilçesinde yer alan Huköy Eğitim ve Etkinlik Köyü'ne çevirdi. Pikolo Derneği'nin yürütmüş olduğu 'Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi' projesine Mobil Kuaför aracı ile destek veren Büyükşehir Belediyesi, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının yüzünü güldürdü.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, 'Yar Saçların Lüle Lüle' sloganıyla mahalle mahalle dolaşıp Mersin'inin köylerinde hizmet veren 'Mobil Kuaför' aracı, berber ve kuaför hizmetini vatandaşın ayağına götürmeyi sürdürüyor. Bir kuaför salonunda bulunan bütün teknik malzemelerin bulunduğu mobil araçta; saç kesiminden saç boyasına, kişisel bakımdan tıraşa kadar hem kadın hem erkek için ihtiyaç duyulan tüm kuaförlük hizmeti sunuluyor. Ekipmanlar, her kullanım sonrası sterilize edilerek yeni kullanıma hazır hale getiriliyor.

MOBİL KUAFÖR'DEN YEDİDEN YETMİŞE HERKES FAYDALANIYOR

Sosyoekonomik yönden dezavantajlı olan mahalleler başta olmak üzere, her yaştan Mersinli'nin faydalandığı 'Mobil Kuaför' aracı, bu kez Mezitli ilçesinde yer alan Huköy Eğitim ve Etkinlik Köyü'ndeydi. Pikolo Derneği tarafından hayata geçirilen 'Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi' projesine 'Mobil Kuaför' aracı ile destek veren Büyükşehir Belediyesi, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına hizmet verdi. Mobil Kuaför'de saçlarını istedikleri şekilde kestiren çocuklara, şampuan ve banyo lifinden oluşan hediye paketleri de dağıtıldı.

YAZGI: "BU PROJEYE MOBİL KUAFÖR ARACI İLE DESTEK VERMEKTEN DOLAYI MUTLUYUZ"

Mersin'in kırsal mahallerinde yaşayan vatandaşlara kuaförlük hizmetini 'Mobil Kuaför' aracı ile sağladıklarını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Yusuf Yazgı, "Mobil Kuaför, Mersin'in köylerindeki vatandaşlarımızın ayağına hizmet götüren bir kuaför aracı" diye konuştu.

Mobil Kuaför hizmetinden bu kez faydalanan grubun çocuklar olduğunu kaydeden Yazgı, "Pikolo Derneği'nin yürütmüş olduğu ve mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik 'Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi' projesine Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak destek vererek, çocuklarımızın mutluluğunu paylaşıyoruz" dedi.