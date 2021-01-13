Son dakika haberleri! Bakan Selçuk: Ocak'ta 3 binin üzerinde sosyal atama yapacağız

Son dakika haberi... AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayında engelliler, devlet korumasından yararlanmış gençler, şehit yakını ve gaziler olmak üzere 3 binin üzerinde sosyal atama yapacaklarını açıkladı.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayında engelliler, devlet korumasından yararlanmış gençler, şehit yakını ve gaziler olmak üzere 3 binin üzerinde sosyal atama yapacaklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacağını açıkladı. Selçuk, adayların, Tercih Kılavuzunda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, öğrenim düzeylerine göre 2018-EKPSS veya 2020-EKPSS'ye girmiş ya da 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerektiğini hatırlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, atama yapılacak 2 bin 140 kadro için engellilerin tercih işlemlerinin bugün başlayacağı belirtilerek, "Adaylar tercih işlemlerini; 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden 19 Ocak 2021 günü saat 23.59'a kadar yapabilecek. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet adresi 'www.osym.gov.tr'de yayımlanacak olan 'Tercih Kılavuzu'na göre gerçekleştirebilecek" denildi.'1093 GENÇ İÇİNDE TERCİH İŞLEMLERİ UZATILDI'Bakan Selçuk, devlet korumasından yararlanmış 1093 genç için de tercih işlemlerinin 19 Ocak 2021 saat 23.59'a uzatıldığını açıkladı. Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun, bakanlığın internet sitesi 'https://www.ailevecalisma.gov.tr' de yayımlandığını belirten Selçuk, tercihlerin 'www.turkiye.gov.tr' adresi üzerinden yapılabildiğini anımsattı.

Bakan Selçuk ayrıca bu ay içinde şehit yakını ve gazilerin de kamuya yerleştirmesinin yapılacağını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı