Son dakika haberleri! Bakan Selçuk:  Ocak'ta 3 binin üzerinde sosyal atama yapacağız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Bakan Selçuk:  Ocak'ta 3 binin üzerinde sosyal atama yapacağız

13.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:01
Son dakika haberleri! Bakan Selçuk:  Ocak'ta 3 binin üzerinde sosyal atama yapacağız

Son dakika haberi... AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayında engelliler, devlet korumasından yararlanmış gençler, şehit yakını ve gaziler olmak üzere 3 binin üzerinde sosyal atama yapacaklarını açıkladı.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayında engelliler, devlet korumasından yararlanmış gençler, şehit yakını ve gaziler olmak üzere 3 binin üzerinde sosyal atama yapacaklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacağını açıkladı. Selçuk, adayların, Tercih Kılavuzunda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, öğrenim düzeylerine göre 2018-EKPSS veya 2020-EKPSS'ye girmiş ya da 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerektiğini hatırlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, atama yapılacak 2 bin 140 kadro için engellilerin tercih işlemlerinin bugün başlayacağı belirtilerek, "Adaylar tercih işlemlerini; 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden 19 Ocak 2021 günü saat 23.59'a kadar yapabilecek. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet adresi 'www.osym.gov.tr'de yayımlanacak olan 'Tercih Kılavuzu'na göre gerçekleştirebilecek" denildi.'1093 GENÇ İÇİNDE TERCİH İŞLEMLERİ UZATILDI'Bakan Selçuk, devlet korumasından yararlanmış 1093 genç için de tercih işlemlerinin 19 Ocak 2021 saat 23.59'a uzatıldığını açıkladı. Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun, bakanlığın internet sitesi 'https://www.ailevecalisma.gov.tr' de yayımlandığını belirten Selçuk, tercihlerin 'www.turkiye.gov.tr' adresi üzerinden yapılabildiğini anımsattı. 

Bakan Selçuk ayrıca bu ay içinde şehit yakını ve gazilerin de kamuya yerleştirmesinin yapılacağını kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Ziya Selçuk Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Kanye West İrem Derici Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Ali Koç Mesut Özil İsmail Kartal Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler İzmir Ankara Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Bakan Selçuk:  Ocak'ta 3 binin üzerinde sosyal atama yapacağız - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 11:01:35. #1.14#
title