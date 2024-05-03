Niğde'de Lise Öğrencilerine Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yöntemleri Semineri Verildi

Niğde'de Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'nde lise öğrencilerine yönelik sınav kaygısı ve baş etme yöntemiyle ilgili seminer verildi.

Psikolog Kevser Budak tarafından verilen stres yönetimi, sınav kaygısı ve verimli ders çalışma teknikleri seminerinde öğrencilere sınavda yaşanacak stres ve kaygı bozukluğunu azaltmaya yönelik sunum yaptı.

Budak, öğrencilere kaygı nedir, belirtileri nelerdir ve kaygı ile nasıl baş edilir, sınav kaygısı ve baş etme yöntemleri, sınav öncesi çalışma ve beslenme gibi konularda bilgi verdi.

İnteraktif seminerde öğrenciler, merak ettikleri konuları da sorarak bilgi aldı.

Seminer sonunda Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Ceylan, Budak'a dericilik atölyesince tasarlanan cüzdanı hediye etti.