Simge, minik elleriyle sepet yaparak ailesinin geçimine destek oluyor
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Simge, minik elleriyle sepet yaparak ailesinin geçimine destek oluyor

MERSİN'de 12 yaşındaki Simge Bağan, minik elleriyle kamışlardan sepet yaparak ailesine destek oluyor.

Simge, minik elleriyle sepet yaparak ailesinin geçimine destek oluyor
19.08.2020 09:54 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:58

MERSİN'de 12 yaşındaki Simge Bağan, minik elleriyle kamışlardan sepet yaparak ailesine destek oluyor.

Mezitli'ye bağlı Tece Hürriyet Mahallesi'nde yaşayanların büyük bir bölümü, sepetçilik yaparak geçimini sürdürüyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte orman ve dere kenarlarına giden sepetçiler, 'bıçkı' adı verilen özel bıçakla kamışları kesiyor. Yılan ve böcek tehlikesine karşın sepetçiler, kestikleri kamışları yaşadıkları mahalleye getirip kurumaya bırakıyor. Kuruyan kamışları bölerek örülebilir hale getiren çoğunluğu Roman vatandaşlardan oluşan sepetçiler, çeşit çeşit sepet üretiyor. Sepetler merkez Çeşmeli yolunda kurulan metrelerce uzunluktaki stantlarda satışa sunuluyor.

ANNESİNİN ELİNE BAKARAK SEPET YAPMAYI ÖĞRENDİSimge Bağan, kamışlardan sepet yaparak ailesine destek oluyor. Pandemi döneminde annesini izleyerek kamıştan sepet yapmayı öğrenen Simge, sepetçilik mesleğini yaşatıyor. Sepet yapımının çok zor olduğunu dile getiren Bağan, "Sepet yapıp satarak aileme destek oluyorum. Sepet yaparken elime budak batıyor. Zor bir meslek. Annemin ellerine bakarak bu mesleği öğrendim. Şu an okullar kapalı olduğu için sepet yapıyorum ama okulumu çok özledim. Okulumu, öğretmenimi çok seviyorum" dedi.'GEÇİMİMİZİ SAĞLIYORUZ'

3 çocuk babası Tevfik Bağan ise, "Simge okullar kapalı olduğu için bize yardım ediyor. Dersleri çok iyi. İyi bir eğitim alması için elimden geleni yapıyorum. Sepet satarak geçimimizi sağlıyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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