Mezitli Belediyesi İşçilerine Yüzde 75 Zam

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi bünyesinde işçi statüsünde çalışan personeller, imzalanan toplu iş sözleşmesi ile asgari ücrete göre yüzde 34, bir önceki maaşlarına oranla yaklaşık yüzde 75 zam aldı.

Zam oranına göre işe yeni giren bir işçinin ücreti ikramiye ve diğer sosyal haklar hariç 15 bin 561 lira oldu.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve DİSK Genel İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy arasında işçilerin alkışları arasında imzalanan sözleşme sonrası, zamlı ücretlerin aynı günün akşamı çalışanların hesaplarına yatırıldığı bildirildi. Belediye çalışanlarının tamamımın katıldığı imza töreninde konuşan Göksoy, "Her zaman en rahat toplu görüşmeleri Mezitli Belediyemiz ile yapıyoruz. Çünkü her zaman işçiden yana olan, çalışanını düşünen Neşet Tarhan gibi bir belediye başkanımız var. İşçilerimiz yine çok yüksek oranda bir iyileştirme aldı. Başkanımız Neşet Tarhan başta olmak üzere, görüşmeleri sürdürdüğümüz başkan yardımcımız Ertan Güner, Mutlu Mezitli Şirketi Genel Müdürü Filiz Yalın ve bize duydukları güvenle desteklerini esirgemeyen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni ücretlerinin tüm belediye personeline hayırlı olmasını temenni eden Başkan Tarhan ise "Gönül isterdi ki ekonomik sıkıntının üst seviyeye ulaştığı şu günlerde işçimizi rahatlatacak daha büyük oranda bir artış sağlayabilelim. Ancak mevcut kriz ortamında belediyemizin mali tablosunu zorlamamak için her kuruşunu en ince şekilde hesaplamak zorunda kalıyoruz. Önümüzdeki zamanda daha önce de yaptığımız gibi sendikadan bağımsız olarak ekonominin seyrine göre ek iyileştirmeler de yapabiliriz. Arkadaşlarımız tüm şartları zorlayarak yaptıkları işin en iyisini yapmaya gayret gösterirken hep beraber emin adımlarla ilerliyoruz. Gece gündüz çalışarak Mezitlimizin güzelleşmesi için emek veren tüm çalışanlarımız her zaman en iyisini hak ediyorlar" şeklinde konuştu. - MERSİN