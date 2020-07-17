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Real Madrid lig şampiyonluğunu kutladı

Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılan tadilattan dolayı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde maçlarını, antrenman tesisleri içindeki Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynayan Real Madrid, Villarreal'i 2-1 yenerek ilan ettiği şampiyonluğunu boş tribünlerin önünde kutladı.

Real Madrid lig şampiyonluğunu kutladı
17.07.2020 02:26 | Son Güncelleme: 17.07.2020 03:14

Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılan tadilattan dolayı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde maçlarını, antrenman tesisleri içindeki Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynayan Real Madrid, Villarreal'i 2-1 yenerek ilan ettiği şampiyonluğunu boş tribünlerin önünde kutladı.

Tarihinde ilk defa A takım maçlarını oynadığı Alfredo Di Stefano Stadı'nda şampiyonluğunu kutlayan Real Madrid'de "şampiyonlar 34" yazılı tişört giyen futbolcular, hazırlanan standın önünde kupayı kaldırarak birbirlerini tebrik etti.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedina Zidane, İspanyol televizyonuna yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak her zaman ayrı ve özel ama La Liga şampiyonu olmak mükemmel bir şey. Çünkü İspanyol ligi çok zorlu, büyük bir mücadele gerektiriyor. Lig daha zorlu." dedi.

Futbolcularını kutlayan, büyük bir heyecan ve gurur duyduğunu ifade eden Zidane, "Profesyonel kariyerim açısından benim için bugün en iyi günlerden biri. Karantina döneminden sonra futbola geri dönüp kupayı kazanmak inanılmaz." şeklinde konuştu.

Cibeles Meydanı'nda kutlama olmadı

Bu arada Real Madrid Kulübünün çağrısı ve Madrid Belediyesinin önlemleriyle alışık olunan Real Madrid taraftarlarının Cibeles Meydanı'ndaki kupa kutlaması bu kez olmadı.

Meydanın çevresinde görevlendirilen 300 kadar polis memuru, çok az sayıda da olsa Cibeles'e yaklaşmaya çalışan taraftarların toplanmasını önledi.

Messi'den öz eleştiri çağrısı

Diğer yandan lig liderliğini 30'uncu haftada Real Madrid'e kaptıran ve bugün de sahasında Osasuna'ya 2-0 yenilen Barcelona'da morallerin oldukça bozuk olduğu gözlendi.

Barcelona takım kaptanı Lionel Messi, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Öz eleştiri yapmak zorundayız. Ama toplu bir öz eleştiri. Bu şekilde Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayız." dedi.

Messi, "Ligi bu şekilde sonlandırmak istemiyorduk ama yıl içinde olan her şeyin bunda payı var. Zayıf bir takımız. Maçlar arzulu ve baskılı futbolla kazanılıyor. Kaybetmememiz gereken çok puan kaybettik. İstikrarsızdık." değerlendirmesini yaptı.

Şampiyonlar Ligi son 16'lar rövanş maçıyla ilgili "Bu şekilde oynarsak Napoli'ye kaybederiz." diyen Messi, sözlerine şöyle devam etti:

"Gelecek için çok kötü bir imaj bıraktık. Bu şekilde oynayarak hiçbir yere varamayız. Çok fazla şey değiştirmek gerekiyor. Biraz nefes alıp Şampiyonlar Ligi'ni düşünmeliyiz. Öz eleştiri yapmalıyız ve rakip iyi olduğu için kaybettiğimizi düşünmemeliyiz."

Kaynak: Hürriyet

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