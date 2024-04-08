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Real Madrid ile Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geliyor

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Uefa Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, yarın sahasında Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Santiago Bernabeu'da oynanacak müsabaka ile iki takım, Devler Ligi'nde 11. kez rakip olacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final aşaması, dev bir mücadeleye sahne olacak. Şampiyonlar Ligi'nin iki güçlü takımı Real Madrid ile Manchester City, çeyrek final ilk maçında yarın TSİ 22.00'da Santiago Bernabeu'da karşı karşıya gelecek. Müsabakanın rövanşı ise 17 Nisan Çarşamba günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

Devler Ligi'nde 11. randevu

Real Madrid ile Manchester City, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda City, 4 galibiyet elde ederken, Real Madrid ise 3 kez rakibine üstünlük sağladı. İki takım arasında oynanan 3 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Mavi-beyazlılar, bu maçlarda 17 gol atarken, eflatun-beyazlılar 14 golle karşılık verdi.

İki ekip, son olarak geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final aşamasında rakip olmuştu. İlk maç 1-1 berabere biterken, rövanş maçında Madrid temsilcisini 4-0 mağlup eden Manchester City, finale çıkmıştı.

İki takım da Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon namağlup

Devler Ligi'nde bu sezon Union Berlin, Napoli ve Braga ile C Grubu'nda yer alan Real Madrid, grubunu 18 puanla namağlup lider tamamladı ve bir üst tura yükseldi. Son 16 turunda Leipzig ile karşılaşan İspanyol ekibi, ilk maçta 1-0 yendiği rakibi ile ikinci karşılaşmada 1-1 berabere kalarak çeyrek finale çıktı. Grup aşamasında Kızılyıldız, Leipzig ve Young Boys ile mücadele eden son şampiyon Manchester City de grubunu 18 puanla namağlup lider tamamladı. Son 16 turunda Kopengag ile eşleşen İngiliz ekibi, rakibini iki maçta da 3-1'lik skorlarla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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