Maça 90'da giren Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı
Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü Celta Vigo'ya karşı attı. Mücadeleye 89. dakikada dahil olan Arda, 90+4'te topu ağlara göndererek bir ilki yaşadı.
İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid'in 4-0 kazandığı Celta Vigo maçında milli oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.
UZATMALARDA OYUNA GİRDİ
Ancelotti'nin 90. dakikada oyuna almasıyla birlikte sahaya giren Arda Güler, ceza sahası önünde aldığı topu ağlarla buluşturdu. Rakip kaleciyi de geçen milli oyuncumuz muazzam bir gol atarak Real Madrid kariyerinde defteri açmış oldu.
İşte Arda'nın o golü;