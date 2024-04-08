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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu başlıyor

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Uefa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final aşaması, yarın ve 10 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak. Çeyrek final ilk maçında yarın Arsenal ile Bayern Münih, Real Madrid ile de Manchester City karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü ise Atletico Madrid-Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain-Barcelona mücadeleleri oynanacak. Bu turdaki tüm maçlar TSİ 22.00'de başlayacak. Çeyrek final rövanş müsabakaları ise 16-17 Nisan'da yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçlarının programı şu şekilde:

Yarın

Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

10 Nisan Çarşamba

Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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