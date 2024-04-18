Üye Girişi
Haberler

Bayern'in Kimmich'i var! Arsenal'i 1-0 mağlup eden Alman devi yarı finale yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında sahasında İngiliz ekibi Arsenal'i 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başardı. İki takım arasında İngiltere'de oynanan ilk maç 2-2 beraberlikle tamamlanmıştı.

UEFA Şampiyon Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih ile Arsenal kozlarını paylaştı. 2-2 beraberlikle sonuçlanan ilk maçın ardından sahasında rakibini 1-0 mağlup eden Alman temsilcisi, bu sonuçla adını yarı finale yazdırmayı başardı.

TURU GETİREN GOLÜ KIMMICH ATTI

Her iki takım da karşılaşmanın ilk yarısında bulduğu pozisyonları gole çeviremedi ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi. İkinci yarı oyuna taraftarının da desteğiyle ağırlığını koyan Bayern Münih'e turu getiren golü 63. dakikada Joshua Kimmich kaydetti

Bayern'in Kimmich'i var! Arsenal'i 1-0 mağlup eden Alman devi yarı finale yükseldi

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final müsabakaları 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacak. "Devler Ligi"nde final maçı ise 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak. Bayern Münih'in yarı final turundaki rakibi Manchester City-Real Madrid maçının galibi olacak. Yarı finaldeki diğer maçta ise Borussia Dortmund ile Paris Saint-Germain eşleşti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Arsenal FC Münih Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

18 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Yaman elendi mi? Survivor Yaman elendi mi? Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri belli oldu! 2024 Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmelerinde hangi takımlar eşleşti? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 17 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 18 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 18 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Kabinede değişiklik olacak mı? AK Partili Ömer Çelik yanıtladı İngiltere'de sigara satışı yasaklandı mı? İngiltere'de sigara yasağı başlıyor Süper Lig şampiyonluk oranları GÜNCEL NİSAN 2024! Bayern Münih Arsenal maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) B.Münih Arsenal maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Rüyada dağ görmek ne anlama gelir? Rüyada karlı dağ görmek neye işaret eder? Rüyada dağ manzarası görmek, Rüyada yeşil dağ görmek nedir? Bayern Münih-Arsenal maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! B.Münih Arsenal maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Zıt Anlamlı Kelimeler nelerdir? Tüm zıt anlamlı kelimelere örnekler nedir? Zıt anlamlı sözcükler konu anlatımı ve listesi! Tilâvet Secdesi nedir? Kuran'da Tilâvet Secdesi ne demektir? Tilâvet Secdesi kelimesinin tanımı ve anlamı! 23 Nisan üniversiteler tatil mi 2024?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title