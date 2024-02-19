Rüyası gerçek oluyor! Mbappe Real Madrid'e çok yakın

Fransız devi PSG'den ayrılma kararı alan yıldız futbolcu Kylian Mbappe'nin yaz transfer döneminde Real Madrid'e imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Marca'nın haberine göre Real Madrid, Fransız yıldız ile her konuda anlaşma sağladı. Mbappe, PSG'nin yüksek maaş teklifine rağmen ayrılmayı tercih etti. Fransız yıldız ile 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandığı da aktarıldı.

349 GOLE KATKI VERDİ

Güncel Piyasa değeri 180 milyon euro olarak gösterilen Mbappe, Fransız devinin formasıyla 291 maçta 244 gol atarken, 105 de asist kaydetti.