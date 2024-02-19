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Rüyası gerçek oluyor! Mbappe Real Madrid'e çok yakın

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Paris Saint-Germain'den ayrılma kararı alan Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin yaz transfer döneminde Real Madrid'e 5 yıllık imza atacağı kaydedildi.

Fransız devi PSG'den ayrılma kararı alan yıldız futbolcu Kylian Mbappe'nin yaz transfer döneminde Real Madrid'e imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Marca'nın haberine göre Real Madrid, Fransız yıldız ile her konuda anlaşma sağladı. Mbappe, PSG'nin yüksek maaş teklifine rağmen ayrılmayı tercih etti. Fransız yıldız ile 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandığı da aktarıldı.

Rüyası gerçek oluyor! Mbappe Real Madrid'e çok yakın

349 GOLE KATKI VERDİ

Güncel Piyasa değeri 180 milyon euro olarak gösterilen Mbappe, Fransız devinin formasıyla 291 maçta 244 gol atarken, 105 de asist kaydetti.

Rüyası gerçek oluyor! Mbappe Real Madrid'e çok yakın

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Kylian Mbappe Real Madrid PSG Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Erkan ŞENER:

Yakışır Real'e

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