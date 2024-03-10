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Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı

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Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, Celta Vigo maçında attığı golle İspanya kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, Celta Vigo filelerini havalandırarak, İspanya kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, sahasında Celta Vigo'yu konuk etti. Madrid ekibi 21. dakikada Junior Vinicius'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 79 dakikada Vicente Guaita ve 88. dakikada Carlos Dominguez Caceres'in kendi kalelerine attığı gollerle skor 3-0'a geldi. 89. dakikada Vinicius Jr'ın yerine oyuna giren Arda Güler, 90+4. dakikada attığı golle skoru belirledi. Genç yıldız Arda Güler, böylece Real Madrid formasıyla ilk gol sevincini yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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