Melih Bostan: Fenerbahçe'de oynamak ve Real Madrid'de Türkiye'yi temsil etmek istiyorum

Türk futbolunun gelecek vadeden isimlerinden Melih Bostan, altyapısında oynadığı Fenerbahçe'nin A takım formasını Kadıköy'de giymek, ardından Arda Güler gibi Real Madrid'de Türkiye'yi temsil etmek istediğini söyledi.

Gençlerbirliği'nin son haftalarda attığı gollerle adından söz ettiren 19 yaşındaki golcü oyuncusu Melih Bostan, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Fenerbahçe'den Gençlerbirliği'ne transfer olan Melih, uzun süre forma şansı bulamadığını ancak pes etmediğini belirterek, "Yaklaşık 7 ay gibi bir süre oynamadım. Sadece Ziraat Türkiye Kupası maçlarında forma şansı buldum. Bulduğum şansları iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Ligde son oynadığım iki maçta 3 gollük katkı verdim, asistler yaptım." diye konuştu.

Melih, yükselen performansını play-off hedefi yolunda doğrudan rakipleri olan Boluspor karşısında da sürdürmek istediğini dile getirdi.

Kariyer golünü Trabzonspor'a attı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor'a attığı golle dikkatleri çeken Melih, "Şu ana kadar ki gollerim arasında kariyer golüm diyebilirim." dedi.

Trabzonspor maçında orta sahadan aldığı topla rakip ceza sahasına ilerleyen ve rakiplerinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı filelerle buluşturan genç golcü, "Trabzonspor gibi bir takıma böyle bir gol atmak güzel bir duyguydu. Golden sonra yüzümde oluşan bir tebessüm vardı. Aslında orada birçok şeyin anlam ve ifadesi var. O golden sonra kulüp adına ve kariyer anlamında benim adıma bir şeylerin değişeceğini biliyordum. Aynı şekilde öyle oldu. Öz güvenim arttı, bu performansımı etkiledi." ifadelerini kullandı.

Hedef Süper Lig

Trendyol 1. Lig'de son 2 maçlarını kazandıklarını ve play-off hattına yaklaştıklarını belirten Melih, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz iyi, çok mücadeleci bir takımız. Gerçekten burada bir aile ortamımız var. Bir düşüş vardı, çıkışa geçmek istiyorduk. Son iki maçta bunu çok net bir şekilde ortaya koyduk. 'Gençlerbirliği tekrar play-off hattına yükselecek' dedirtmek istiyorduk. Bunu son iki maçta dedirttiğimizi düşünüyorum. Boluspor maçıyla da çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz."

Süper Lig hedefine ilişkin soruya genç oyuncu, "Şampiyon olabileceğimize inanıyorum. Neden olmasın. Her takımın nasıl şansı varsa, bizim de en az onlar kadar şansımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyer planlaması

Kariyer planlamasıyla ilgili de konuşan Melih Bostan, Gençlerbirliği'nin büyük bir camia olduğunu, kırmızı-siyahlı ekipte oynamaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Fenerbahçe'den buraya "çıkış" yapmak için geldiğini söyleyen Melih, "Benim en büyük hayallerimden biri çubukluyla Şükrü Saracoğlu'nda, Kadıköy'de oynamak. Orada ilk maçımda nasip olursa gol atmak. Ama şu an Fenerbahçe'nin resmi olarak oyuncusu değilim, Gençlerbirliği'nin oyuncusuyum. Şu anki en büyük hedeflerimden biri Gençlerbirliği'ni play-off'a çıkarmak." şeklinde konuştu.

Yurt dışında da Türkiye'yi temsil etmek istediğinin altını çizen Melih Bostan, "Avrupa hayalim var. Arda'nın (Güler) yanına gitmek istiyorum." dedi.

Fenerbahçe altyapısında Arda Güler'le oynadığına değinen Melih, "Arda ile yakın bir dostluğumuz, arkadaşlığımız vardı. Açıkçası Arda ile oynadığımda çok rahat ediyordum. Çünkü koştuğumda top direkt önüme düşüyordu." diye konuştu.

Melih, Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye, oradan da Real Madrid'e giden Arda'nın, Avrupa'da başarılı olacağına inandığını dile getirdi.

"Başaramaması için bir sebep yok." diyen Melih, "Zaten Fenerbahçe'den, büyük bir camiadan, dünyanın en büyük kulüplerinden birine gitti. Şu an Real Madrid'de oynuyor, birçok gencin hayali. Benim de hayalim. Net başarılı olacağını düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Sergio Agüero ve Lautaro Martinez'i idol aldığını belirten Melih, alt yaş kategorilerinde milli takımlarda oynadığını, A Milli Takım formasını da giymeyi çok istediğini kaydetti.