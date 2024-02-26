Rus fenomen Svetlana Alekseeva'nın Arda Güler hayranlığı!

Real Madrid taraftarı Rus fenomen Svetlena Alekseeva'dan Arda Güler paylaşımı... Daha önce Arda Güler'le birlikte yaptığı "Çay var mı çay?" paylaşımıyla tanıdığımız Alekseeva, Arda Güler'i izlemek için Madrid'e gitti. 19 yaşındaki Güler'in forma giyemediği maç sonrası Alekseeva, Güler'in doğum gününe özel bir paylaşım yaptı.

İspanya LaLiga'nın 26. haftasında Real Madrid, Sevilla'yı Santiago Bernebau'da konuk etti. Ev sahibi ekip Luka Modric'in golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken geceye Arda Güler damgasını vurdu.

Sakatlığını atlattıktan sonra süre şansı almaya başlayan ve önceki gün de yeni yaşını kutlayan Arda Güler, yedek başladığı Sevilla maçında oyuncu değişikliği için saha kenarına geldi. Güler, oyunun 78.dakikasında oyuna girmeye hazırlanırken sahneye Hırvat yıldız Luka Modric çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Gelen gol sonrası Teknik Direktör Carlo Ancelotti, oyuncu değişikliğinden vazgeçti.

YAŞ GÜNÜNE ÖZEL PAYLAŞIM

Maçı tribünden izleyenler arasında Real Madrid ve Cristiano Ronaldo hayranlığıyla bilinen Rus TikToker, Svetlena Alekseeva da vardı. Daha önce Arda Güler'le çektiği "Çay var mı çay?" videosuyla çok konuşulan Alekseeva, forma giyemese de Güler'in yaş gününe özel bir paylaşım yaptı.

Güler'in oyuna girememesinden üzüntü duyduğunu belirten Alekseeva paylaşımına şu notu düştü: "Arda Güler'in doğum gününde onu izlemek için Santiago Bernabeu'ya gittim ama oynamadı.. En azından Real Madrid maçı kazandı."