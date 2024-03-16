Ne diyeceği merak konusuydu! Ancelotti, Arda Güler'i öve öve bitiremedi

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Osasuna maçının son dakikalarında oyuna giren milli futbolcumuz Arda Güler'in orta sahaya yakın mesafeden çektiği ve direkten dönen pozisyonunu değerlendirdi.

"BİZİM İÇİN BU GOL"

"ARDA'YI İZLEMENİN ZAMANI GELDİ"

Diğer yandan Real Madrid'de özellikle Arda'yı ön plana çıkarmaya devam eden Marca gazetesi, internet sayfasında Türk futbolcu için "dahi" yakıştırması yaparak, Ancelotti'ye "Artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi." çağrısında bulundu.