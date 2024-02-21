Herkes şok oldu! Kylian Mbappe Barcelona'da
Real Madrid'e imza atacağı konuşulan PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Barcelona'da görüldü. Futbolseverlerin Barcelona'ya transfer olduğunu zannettiği Fransız oyuncunun tatil nedeniyle İspanya'ya gittiği çok geçmeden ortaya çıktı.
Psg'den ayrılacağı ve Real Madrid'e transfer olacağı konuşulan yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Barcelona'da görüldü. Fransız yıldızın tatil amacıyla Barcelona'ya gittiği ortaya çıktı.
BARCELONA'YA GİTTİ
Fransız devi PSG'den ayrılacağı ve Real Madrid'e transfer olacağı dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe'nin Barcelona'da olduğu görüntüler ortaya çıktı.
TATİLE İÇİN ORTAYA ÇIKTI
Futbolseverlerin Barcelona'ya transfer olduğunu zannettiği yıldız futbolcunun tatil nedeniyle Barcelona'ya gittiği çok geçmeden anlaşıldı. Mbappe'nin Real Madrid'e imza atacağı konuşuluyor.